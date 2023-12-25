Байер не намерен устраивать распродажу в январе

Клуб попробует удержать всех своих игроков.

В трансферных планах Байера нет продаж игроков в январе, пишет Kicker.

Немецкий клуб намерен сохранить всех игроков минимум до конца сезона. Тем более, что европейские гранды интересуются по большей частью ключевыми исполнителями.

Даже Джонатана Та клуб попробует удержать хотя бы потому, что Коссуну и Тапсоба уедует на Кубок африканских наций.

Эти планы составил и подтвердил спортивный директор "фармацевтов" Симон Рольфес, который подчеркнул, что клуб никого не продаст зимой.

Ранее также сообщалось, что хавбек Наполи может перейти в стан конкурента.

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