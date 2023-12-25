iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Байер не намерен устраивать распродажу в январе

Клуб попробует удержать всех своих игроков.
Сегодня, 12:55
Getty Images
Getty Images

В трансферных планах Байера нет продаж игроков в январе, пишет Kicker.

Немецкий клуб намерен сохранить всех игроков минимум до конца сезона. Тем более, что европейские гранды интересуются по большей частью ключевыми исполнителями.

Даже Джонатана Та клуб попробует удержать хотя бы потому, что Коссуну и Тапсоба уедует на Кубок африканских наций.

Эти планы составил и подтвердил спортивный директор "фармацевтов" Симон Рольфес, который подчеркнул, что клуб никого не продаст зимой.

Ранее также сообщалось, что хавбек Наполи может перейти в стан конкурента.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Вингер сборной Бельгии заинтересовал Ливерпуль Вингер сборной Бельгии заинтересовал Ливерпуль
Пять главных событий 2023 года: автоспорт Пять главных событий 2023 года: автоспорт
Щасливого Різдва: Миколенко снялся в рождественском ролике Эвертона Щасливого Різдва: Миколенко снялся в рождественском ролике Эвертона
Хавбек Полесья: Возможно, эта футбольная весна будет самой интересной за время независимости Хавбек Полесья: Возможно, эта футбольная весна будет самой интересной за время независимости
Помочь журналистам

Видео

Безумный нокаут: как Дюбуа Миллера уничтожал
Безумный нокаут: как Дюбуа Миллера уничтожал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Крутых поднялись в рейтинге, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Европа14:33
Вингер сборной Бельгии заинтересовал Ливерпуль
Автоспорт14:00
Пять главных событий 2023 года: автоспорт
Европа13:58
Щасливого Різдва: Миколенко снялся в рождественском ролике Эвертона
Украина13:14
Хавбек Полесья: Возможно, эта футбольная весна будет самой интересной за время независимости
Европа12:55
Байер не намерен устраивать распродажу в январе
Европа12:44
Защитник МЮ отказался от перехода в лигу Саудовской Аравии
Европа12:14
"У фанатов сегодня очень смешанные чувства": реакция болельщиков МЮ на приход Рэтклиффа
Европа12:10
Хавбек Наполи может перейти в стан прямого конкурента по Серии А
Европа11:42
Грилиш: Мы такие же нормальные люди с обычными проблемами
Европа11:27
Пушич: Шахтер - не цирковая команда, а сплоченная семья
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK