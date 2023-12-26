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Легионер Кривбасса: Я в восторге от украинцев

Иван Дибанго признался, что ему очень нравится борщ.
Сегодня, 16:59
Иван Дибанго / Кривбасс
Иван Дибанго / Кривбасс

Легионер криворожсского Кривбасса Иван Дибанго дал интервью клубной пресс-службе.

Камерунец поделился впечатлениями от Украины и украинской кухни.

"Я пока не знаю Украину очень хорошо, но я в восторге от украинцев. Люди в Кривом Роге мне очень нравятся, они здесь просто прекрасные... Еще не успел попробовать много блюд украинской кухни. Но я точно люблю борщ", - признался футболист.

Также Дибанго рассказал о своем предматчевом ритуале. Игрок оказался очень религиозным человеком.

"Не только перед важными матчами, перед каждой игрой. Я читаю Библию и молюсь Богу. Он меня защищает и придает сил, чтобы играть в футбол.Мой ритуал - это Библия", - сказал Иван.

Отметим, что в текущем сезоне один из лидеров коллектива Юрия Вернидуба сыграл 18 матчей во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 4 ассиста.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасс Иван Дибанго

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