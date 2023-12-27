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Хамес - о жизни в Катаре: Там все едят руками, сумасшедшие

Колумбийцу сложно привыкнуть к чужим традициям.
Сегодня, 12:21
Хамес Родригес / Getty Images
Хамес Родригес / Getty Images

Хавбек Сан-Паулу Хамес Родригес рассказал, к чему не смог привыкнуть во время проживания в Катаре.

"Катарская культура очень сложная. В этой стране трудно адаптироваться. Знаете, в футболе все раздеваются, когда принимают душ. А они пугали меня тем, что этого нельзя делать".

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"Там все едят руками, и это тоже было сложно для меня. Все опускают руки в тарелку и едят. Они передавали мне эту еду, но я предпочитал не соглашаться. Они сумасшедшие", – сказал Родригес в интервью Caracol.

Напомним, за Аль-Райян колумбиец провел всего 13 матчей, в которых отличился четырьмя голами и шестью очками.

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