Руководство "сливочных" не понимает, почему Браим Диас все еще не получил вызов в сборную.

Мадридский Реал считает, что их хавбек Браим Диас заслужил лучшего отношения к себе со стороны испанской федерации футбола.

Как сообщает издание Relevo, "сливочные" считают, что полузащитник заслужил вызов в национальную сборную.

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Руководство клуба не понимает, почему Ламин Ямаль, показывающий худшие цифры, чем Диас уже вызывался в состав "Фурии Рохи", а их игрок нет.

Отметим, что Ямаль уже сыграл за сборную Испании 4 матча, что не позволит ему в последствии сменить футбольное гражданство, а Браим все еще может стать игроком сборной Марокко, которая претендует на него в будущем.

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