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Экс-президент Барселоны: Мы выиграем Ла Лигу и Лигу чемпионов

Жоан Гаспар уверен в коллективе Хави.
Сегодня, 11:41
Жоан Гаспар / Getty Images
Жоан Гаспар / Getty Images

У каталонской Барселоны после победы в Ла Лиге наблюдается небольшой игровой кризис.

"Сине-гранатовые" отстают на 7 очков от лидеров чемпионата Испании и не совсем уверенно прошлись по групповому этапу Лиги чемпионов, что порождает песимизм у фанатов клуба, однако, есть и те, которые верят в светлое будущее.

Среди последних нашлось место экс-президенту испанского гранда Жоану Гаспару. Бывший функционер считает, что эта команда во главе с нынешним тренером в лице Хави способна добывать титулы.

"Мы выиграем чемпионат, Кубок Короля и Лигу чемпионов", - сказал Гаспар в интервью Sport.

Напомним, ранее сообщалось, что Арсенал намерен усилиться звездой Барселоны.

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