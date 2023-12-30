Спортивный директор Ан-Насра: Ничто не может сравниться с тем влиянием, которое оказывает Роналду

Спортивный директор Ан-Насра Марсело Салазар высказался о форварде клуба Криштиану Роналду.

"Криштиану с первого дня реагировал очень положительно. Не только он, но и его семья и его персонал. Это стало очень важным фактором его хорошей игры с момента дебюта.

Оцените число его голов и ассистов с момента прихода. Огромное число. Вспомните матч против Аль-Вахды в прошлом сезоне, где он сделал покер".

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"Когда он пришел, у нас уже были отличные профессионалы, такие как Луис Густаво, Давид Оспина и Альваро Гонсалес. Но ничто не может сравниться с тем влиянием, которое оказывает Роналду своим усердием и заботой о каждой мелочи, влияющей на его игру. Он влияет на раздевалку. Он ставит очень высокую планку, и это вызывает каскадный эффект", – сказал Салазар в интервью The Athletic.

В текущем сезоне на счету 38-летнего португальца 19 голов и 9 ассистов в 17 матчах местного чемпионата.

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