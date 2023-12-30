Профсоюз английских футболистов готовится обратиться в суд

Профсоюз английских футболистов рассматривает вероятность подачи иска из-за растущего количества матчей.

В 2025 году Клубный ЧМ получит новый формат на 32 клуба, из-за чего количество матчей для некоторых игроков может увеличиться до 80 и более.

Гендиректор Ассоциации профессиональных футболистов Англии Махета Моланго считает, что футбольные власти перестали заботиться об игроках, создавая все новые турниры ради заработка.

"Я чувствую, что мы достигли стадии, когда люди готовы подать в суд, когда люди готовы предпринять реальные действия на поле, чтобы попытаться решить эту проблему, потому что это положение дел прискорбно.

Я считаю, что футбол проигрывает, когда футболистам приходится брать правосудие в свои руки, потому что они не чувствуют себя защищенными.

Я думаю, что игроки теперь готовы занять жесткую позицию. Я думаю, что футбольные власти, которые должны защищать игроков и защищать игру, этого не делают. Они создают больше соревнований, чтобы заработать больше в ущерб игрокам, – приводит слова Моланго Sky.

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