Пять главных футбольных зашкваров 2023 года

ISPORT рассказывает о самых важных событиях со знаком минус, произошедших в уходящем году.

Все ближе к своему завершению 2023 год, а значит продолжается подведение его итогов.

Редакция ISPORT продолжает свою серию материалов о главных событиях уходящего года.

Ранее мы говорили о хороших футбольных событиях, а теперь вспомним то, что оставило по себе неприятные впечатления.

Побег экс-игрока Шахтера в россию

Практически весь негатив в Украине за последние почти два года связан с страной-террористом и спорт не становится исключением.

Среди украинских граждан, к сожалению, все еще остаются любители "русского мира" и здесь тоже спорт не является исключением. Одной из таких личностей является Александр Распутько.

История бывшего футболиста донецкого Шахтера, вероятно, является не единственной в своем роде, но именно она приобрела наибольшего резонанса. Распутько ждало безоблачное будущее в стане "горняков" и новый долгосрочный контракт, однако, хавбек выбрал похороны своей футбольной карьере и переезд в россию.

Что сейчас происходит в жизни Александра - неизвестно. Ходили слухи, что он подпишет контракт с санкт-петербуржской звездой, которая уже является "приютом" для нескольких футбольных предателей, в том числе, Геннадия Зубова, который работает в тренерском штабе клуба, однако, на данный момент этого не произошло.

Олександр Роспутько / Источник: shakhtar.com

Неудачная попытка УЕФА и удачная попытка МОК вернуть россию в международный спорт

Были в 2023 году и намерения покончить с изоляцией россии. У УЕФА, который попытался вернуть российских детей в футбольные турниры - не получилось. Подавляющее количество членов организации сразу же объявило, что будут бойкотировать турниры с участием сборных стран-террориста до 17 лет и в связи с этим Чеферину и компании пришлось сдать назад.

Томас Бах подошел к этому вопросу хитрее. Международный Олимпийский Комитет решил предоставить россиянам статус "нейтральных спортсменов" и это у них получилось. Представители государства-оккупанта выступят на Олимпиаде в Париже, если только они сами не решат совершить "жест доброй воли" и отказаться от выступления в данном статусе.

Были в связи с этим и спорные решения наших спортивных функционеров, а именно бойкот соревнований с участием россиян, который, к счастью, в посследствии был отменен, однако, вероятно нас ждет второй сезон этого сериала с возможным бойкотом ОИ-2024.

Томас Бах / Источник: Getty Images

Видео игроков Барселоны для российских фанатов

Порадовали не только спортсменов, но и "простых граждан, которые ни в чем не виноваты и ничего не могут сделать". Каталонская Барселона и Ла Лига попытались усидеть на двух стульях и одновременно и поддерживать Украину, и не уходить с российского рынка.

Это вылилось в запись отдельногот видео для местных фанатов "сине-гранатовых" после того, как коллектив Хави одержал победу в чемпионате.

Серхи Роберто и Алехандро Бальде поблагодарили россиян за поддержку, заявив, что они являются "частью этой победы" и сказав, что они скоро увидятся с ними.

После этого поднялся резонанс в украинских и мировых СМИ и руководству Барсы пришлось извиняться, но сделали они это в стиле: "Мы за мир во всем мире, против всего плохого и за все хорошее", а Роберто в посследствии еще и получил капитанскую повязку в клубе.

Серхі Роберто / Источник: Getty Images

Поздравление зенита с чемпионством от Спалетти

Тренд заданный Барселоной поддержал итальянец Лучано Спалетти. Специалист, проработавший в питерском зените несколько лет решил, что будет уместно в разгар самой большой европейской войны со времен второй мировой поздравить с чемпионством клуб, который напряму связан с правительством государства-агрессора.

Тогда Спалетти еще возглавлял Наполи, но, позже он решил уйти из клуба и в дальнейшем стал тренером национальной команды Италии, которая играла в отборе на Евро-2024 и история с его видеопоздравлением получила продолжение.

Лучано спросили об этом на предматчевой пресс-конференции в преддверии поединка против подопечных Сергея Реброва, однако, как и боссы каталонского клуба он решил пропетлять, не ответив на вопрос прямо.

Лучано Спалетті / Источник: Getty Images

"Сериал" с Андреем Павелко в главной роли

Закончим данный "топ" проблемой внутренней, хотя, некоторые личности и здесь находили российский след.

Почти весь год мы наблюдали за судовым процессом над пока еще действующим президентом УАФ Андреем Павелко, которого подозревают в хищение средств при строительстве завода по изготовлению искусственной травы в Краматорске.

Итоги этой истории рано подводить, ведь она продолжает развиваться. Павелко все еще находится под следствием, функционеры из УАФ продолжают говорить о "невероятном давлении" и "репрессиях", которые разрушают организацию, однако, конец уже близок.

Андрій Павелко / Источник: Getty Images

В начале следующего года у украинского футбола появится новый глава, которым с вероятностью 99% станет Андрей Шевченко, а значит, скорее всего, решится и судьба нынешнего главы вместе с его соратниками, которые, возможно, "переобуются", а возможно и будут поддерживать Павелко до самого конца.

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