Еще один воспитанник Челси может покинуть клуб зимой

Рома заинтересована в защитнике Челси Трево Чалоба, пишет Football Italia.

Итальянский клуб рассматривает полугодовую аренду англичанина, так как "волки" испытывают проблему в оборонительной линии.

Ранее Рома отказалась от приоберетения Бонуччи, и теперь они рассматривают два варианта с арендой - Трево Чалоба и Тило Керер.

Игрок Челси считается более дешевым вариантом, Чалоба получает около 1.5 млн евро в год, что почти вдвое меньше, чем немец.

Ранее, напомним, "синие" одержали важную победу над Лутоном.

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