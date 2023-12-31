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Тоттенхэм - Борнмут 3:1 обзор матча и результат игры 31.12.2023

Лондонцы приблизились к лидерам чемпионат.
Сегодня, 18:07
Тоттенхэм - Борнмут / Getty Images
Тоттенхэм - Борнмут / Getty Images

В рамакх 20-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм на своем поле принимал Борнмут.

На старте встречи "шпоры" вышли вперед благодаря голу Сарра.

Борнмут, несмотря на статус гостевой команды, смотрелся лучше, нанося больше ударов и создавая больше моментов.

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Тоттенхэм, который значительно превосходит соперника в опыте, нашел брешь в обороне гостей. В средине второго тайма лондонцы забили во второй раз. Автором взятия ворот стал Сон Хын Мин.

До конца встречи команды забили по голу. Ришарлисон отправил третий мяч в сетку ворот гостей, а Скотт отметился голом престижа. Отметим, что в компенсированное время ко второму тайму Борнмут забил второй, но взятие ворот было отменено после просмотра VAR, когда показал офсайд.

Участие в поединке принял украинский защитник Борнмут Илья Забарный. Он провел на поле всю игру.

В турнирной таблице АПЛ Тоттенхэм идет пятым, набрав 40 очков. На счету Борнмута 25 баллов и 12 позиция.

Статистика матча Тоттенхэм - Борнмут 20-го тура чемпионата Англии

Тоттенхэм - Борнмут 3:1
Голы: Сарр, 9, Сон Хын Мин, 72, Ришарлисон, 80 - Скотт, 84

Ожидаемые голы (xG): 2.20-1.59
Владение мячом: 50%-50%
Удары: 12-24
Удары в створ: 6-4 
Угловые: 4-13
Фолы: 8-18

Тоттенхэм: Викарио - Порро, Эмерсон, Дэвис, Удоджи - Сарр (Скипп, 32), Бентанкур (Гейбьерг, 59) - Джонсон (Хиль, 82), Ло Чельсо (Дайер, 82), Сон - Ришарлисон (Велис, 82)

Борнмут: Нету - Смит, Забарный, Сенеси, Уаттара (Ааронс, 46) - Кук, Кристи (Скотт, 69) - Синистерра (Семеньо, 61), Клюйверт (Биллинг, 61), Тавернье - Соланке (Брукс, 82)

Предупреждения: Скипп, 57, Эмерсон, 88, Ло Чельсо, 90+3 - Клюйверт, 25, Сенеси, 80, Семеньо, 84

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