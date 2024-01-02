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Владелец ПСЖ прятался в самолете от французской полиции

Аль-Хелайфи должен был быть дпрошен по делу о похищении людей.
Сегодня, 21:05
Нассер Аль-Хелайфи / Getty Images
Нассер Аль-Хелайфи / Getty Images

Нассер Аль-Хелайфи прятался в своем самолете от полицейских, пишет Onze Mondial.

Эпизод произошел еще в июле, когда ПСЖ подписал контракт с Луисом Энрике. Аль-Хелайфи как раз прилетел в Париж на презентацию тренера.

Однако бизнесмена решилил допросить французские власти по поводу похищения человека. Катарский шейх решил проблему просто - он не вышел из своего самолета.

В то же время некоторые важыне люди из Катара вели переговоры с министрами иностранных и внутренних дел Франции, чтобы те не трогали Аль-Хелайфи. В итоге президент клуба прибыл на презентацию с 2-часовым опозданием.

Ранее также сообщалось, что Ньюкаслу придется продавать своих звезд.

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