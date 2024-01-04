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Миколенко выйдет в старте Эвертона на матч кубка Англии против Кристал Пэлас

Украинец постарается помочь своей команде пробиться в следующий раунд турнира.
Сегодня, 21:15
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

В четверг, 4 января, на Селхерст Парк состоится матч 1/32 финала кубка Англии, в котором встретятся Кристал Пэлас и Эвертон.

Виталий Миколенко традиционно выйдет в стартовом составе "ирисок", которые проиграли последние четыре матча во всех турнирах.

Кристал Пэлас: Хендерсон - Клайн, Андерсен, Гехи, Митчелл - Лерма, Ричардс, Эзе - Шлюпп, Матета, Франка.

Запасные: Мэттьюз, Адарамола, Ахамада, Эюиовей, Эдуар, Озо, Ридевальд, Томкинс, Хьюз.

Эвертон: Вирджиния - Коулмэн, Тарковски, Брентуэйт, Миколенко - Онана, Гранер, Харрисон, МакНил, Данджума - Калверт-Льюин.

Запасные: Пикфорд, Бету, Годфри, Гомеш, Доббин, Кин, Паттерсон, Хант, Шермити.

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Стартовый свисток поединка между Кристал Пэлас и Эвертоном прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что главный тренер Эвертона Шон Дайч рассказал о планах клуба из Ливерпуля на зимнее трансферное окно.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Кубок Англии Кристал Пэлас Виталий Миколенко

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