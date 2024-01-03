Тренер Миколенко рассказал о трансферных планах на январь

У Эвертона просто нет денег на трансферы.

Многострадальный Эвертон не будет подписывать игроков в январе.

Об этом заявил главный тренер "ирисок" Шон Дайч. Он отметил, что у клуба попросту нет финансов для совершения каких-либо трансферов.

"Чтобы совершить любую сделку, необходимо финансирование. Клуб должен быть в состоянии совершить сделку. Нам пришлось очень много работать, чтобы заключить сделки летом. Нам удалось сбалансировать состав настолько, насколько это было возможно, но при этом пришлось потерять несколько игроков.

Ситуация сейчас похожая, но другая. В футболе никогда не знаешь, как будут развиваться события, но сейчас, скорее всего, все будет тихо"", - цитирует Дайча Goal.

Напомним, что в текущем сезоне клуб был неоднократно оштрафован, а сейчас идет процесс поглощения Эвертона американской 777 Partners.

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