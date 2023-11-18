С Эвертона могут снять еще очки
Если суд удовлетворит иск против клуба, проблемы "ирисок" вырастут многократно.
Эвертону грозит еще одно лишение очков, пишет Daily Mail.
Напомним, что три клуба подали совместный иск против "ирисок", требуя компенсации в размере 300 млн фунтов.
Если иск будет удовлетворен, клуб попросту не будет способен выплатить такую сумму, что автоматически приведет к лишению еще девяти очков.
Компания 777Partners, которая ведет переговоры о приобретении ливерпульского клуба, может выделять около 20 млн фунтов в месяц, чтобы помочь с текущими расходами клуба, но не готова покрывать сумму компенсации.
По итогам разбирательств клуб и вовсе может оказаться под внешним управлением.
Ранее, напомним, Майкл Оуэн раскритиковал ФФП.
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