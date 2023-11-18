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С Эвертона могут снять еще очки

Если суд удовлетворит иск против клуба, проблемы "ирисок" вырастут многократно.
Сегодня, 16:14
Эвертон / Getty Images
Эвертон / Getty Images

Эвертону грозит еще одно лишение очков, пишет Daily Mail.

Напомним, что три клуба подали совместный иск против "ирисок", требуя компенсации в размере 300 млн фунтов.

Если иск будет удовлетворен, клуб попросту не будет способен выплатить такую сумму, что автоматически приведет к лишению еще девяти очков.

Компания 777Partners, которая ведет переговоры о приобретении ливерпульского клуба, может выделять около 20 млн фунтов в месяц, чтобы помочь с текущими расходами клуба, но не готова покрывать сумму компенсации. 

По итогам разбирательств клуб и вовсе может оказаться под внешним управлением.

Ранее, напомним, Майкл Оуэн раскритиковал ФФП.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон

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