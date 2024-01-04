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Борнмут Забарного хочет подписать южноамериканского таланта

Оскар Замбрано может пополнить стан "вишен".
Сегодня, 22:08
Оскар Замбрано / Getty Images
Оскар Замбрано / Getty Images

Английский Борнмут намерен усилить линию полузащиты.

Как сообщает Фабрицио Романо, "вишни" намерены отправить предложение ЛДУ Кито по Оскару Замбрано. Сумма трансфера может составить 5.5 млн долларов.

Борнмут активно работает над подписанием 19-летнего хавбека. Детали предложения личного контракта эквадорцу остаются неизвестными.

Отметим, что полузащитник оценивается порталом Transfermarkt в 3 млн евро. В прошедшем сезоне он провел 51 матч, забив 1 гол и отдав 1 ассист.

Стоит упомянуть, что также в услугах Замбрано заинтересован Манчестер Юнайтед.

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