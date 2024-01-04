Футболист Барселоны получил травму в матче против аутсайдера Ла Лиги

Жоау Канселу не смог продолжить игру против Лас-Пальмаса.

В рамках 19 тура Ла Лиги Барселона встречается с Лас-Пальмасом.

На старте встречи каталонцы понесли кадровую потерю. Жоау Канселу не смог продолжить игру и вместо него на поле появился Андреас Кристенсен.

Португалец получил травму ноги. Степень серьезности повреждения на данный момент остается неизвестной.

Отметим. что на момент написания новости в матче идет первый тайм. Счет - 0:1 в пользу Лас-Пальмаса, гол забил воспитанник Барсы, ныне выступающий за "канареек", Мунир Эль-Хаддади.

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