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Артета высказался касаемо возможных зимних трансферов Арсенала

Испанец поделился не сильно обнадеживающими раскладами.
Сегодня, 20:20
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался касаемо возможных зимних трансферов.

"К сожалению, Юрриен Тимбер выбыл на очень долгий срок. Он очень хорошо работает, но все еще далек от того, чтобы тренироваться с командой.

Такова наша ситуация, а Томиясу должен будет уехать. Мы открыты в отношении трансферного рынка, но хотим извлечь максимум из игроков, которые у нас есть".

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"Мы с клубом поработаем, чтобы понять, есть ли у нас возможности и хорошие варианты. Но в первую очередь мы сконцентрируемся на игроках, которые у нас уже есть", – сказал Артета в интервью Sky Sports.

Напомним, прошлым летом Арсенал потратил на трансферы почти 250 миллионов фунтов.

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