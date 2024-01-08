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Бавария готова перехватить трансферную цель Тоттенхэма

Раду Дрэгушин может перейти в стан мюнхенцев.
Сегодня, 12:12
Раду Дрегушин / Getty Images
Раду Дрегушин / Getty Images

Мюнхенская Бавария намерена усилить линию защиты.

Как сообщает ряд румынских и немецких источников, "красные" выразили заинтересованность в приобретении Раду Дрэгушина из Дженоа.

Немецкий топ-клуб может перехватить Раду у Тоттенхэма и готов немедленно выложить за него 30 млн евро, которые требуют "грифоны".

Стоит отметить, что агент Дрэгушина Флорин Маня заявил, что сегодня должен встретиться с руководством нынешнего клуба своего клиента и пока ничего не знает об интересе Баварии.

В текущем сезоне 21-летний центрбэк провел 19 матчей в Серии А, забив 2 гола и отдав 1 ассист.

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