Бавария пытается увести у Тоттенхэма румынского защитника

Бавария активно работает над переходом защитника Дженоа Раду Дрэгушина. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Официальное предложение клуба уже было отправлено и оно превосходит финансовые условия, предложенные Тоттенхэмом.

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Кроме того, лондонцы ранее договорились о личных условиях с игроком и готовы был заплатить за него 25 миллионов евро + бонусы. Однако окончательное решение за Дрэгушином.

В текущем сезоне 21-летний центрбэк провел 19 матчей в Серии А, забив 2 гола и отдав 1 ассист.

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