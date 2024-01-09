iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бавария пытается увести у Тоттенхэма румынского защитника

Мюнхенцы борются за игрока обороны.
Вчера, 22:22
Раду Дрэгушин / Getty Images
Раду Дрэгушин / Getty Images

Бавария активно работает над переходом защитника Дженоа Раду Дрэгушина. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Официальное предложение клуба уже было отправлено и оно превосходит финансовые условия, предложенные Тоттенхэмом.

Читай также: Тоттенхэм официально представил нового форварда

Кроме того, лондонцы ранее договорились о личных условиях с игроком и готовы был заплатить за него 25 миллионов евро + бонусы. Однако окончательное решение за Дрэгушином.

В текущем сезоне 21-летний центрбэк провел 19 матчей в Серии А, забив 2 гола и отдав 1 ассист.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария дженоа тоттенхэм

Статьи по теме

Тоттенхэм официально представил нового форварда Тоттенхэм официально представил нового форварда
Реал пытается убедить игрока Баварии не продлевать контракт с клубом Реал пытается убедить игрока Баварии не продлевать контракт с клубом
Тоттенхэм договорился с Дженоа о трансфере защитника сборной Румынии Тоттенхэм договорился с Дженоа о трансфере защитника сборной Румынии
Челси проиграл команде из низшей лиги впервые за 10 лет Челси проиграл команде из низшей лиги впервые за 10 лет
Помочь журналистам

Видео

Металлург Запорожье: клуб, пропавший с футбольной карты Украины
Металлург Запорожье: клуб, пропавший с футбольной карты Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Украинки немного поднялись, а в топ-10 сразу два изменения
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Де Минор ворвался в топ-10
просмотров

Последние новости

Европа00:45
Челси проиграл команде из низшей лиги впервые за 10 лет
Другие страны00:23
Экс-звезда Ливерпуля женился на девушке, почти вдвое младше его
Вчера, 23:59
Европа23:59
Челси с Мудриком уступил Мидлсбро в первом полуфинале Кубка лиги
Европа23:28
Экс-звезда Барселоны анонсировал возвращение в футбол
Европа22:56
Клуб АПЛ провел тренировку с воспитанниками академии U-8
Европа22:51
Президент ПСЖ недоволен критикой клуба со стороны Месси
Киберспорт22:43
Команду EC Kostroma, обыгравшую клуб Зинченко, дисквалифицировали из-за z-патриота
Европа22:22
Бавария пытается увести у Тоттенхэма румынского защитника
Европа22:06
Экс-тренер Карпат хотел бы поработать в клубе Трубина
Киберспорт21:55
Ни одна украинская команда не смогла пройти первую квалификацию на Major
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK