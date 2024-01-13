Вест Хэм может перехватить нападающего у топ-клубов уже в январе

Вест Хэм всерьез настроен подписать нападающего в ближайшие недели, пишет teamTalk.

"Молотобойцы" проводят хороший сезон, сейчас они идут на шестой строчке, но у команды Мойеса намечаются серьезные проблемы - одновременно выбыли Кудус, Боуэн и Антонио.

Потому руководство клуба готово сделать решительный ша навстречу тренеру и подписать нападающего в январе. В шорт-листе Вест Хэма - Серу Гирасси и Сантьяго Хименес.

Именно форвард Фейеноорда считается ключевой целью. "Молотобойцы" готовы продать Ингса, Агерда и Бенрахму, чтобы профинансировать трансфер мексиканца.

Однако, даже если Вест Хэм сможет собрать необходимую сумму, им еще придется убедить Фейеноорд расстаться со своим основным активом.

Ранее также сообщалось, что Тодибо не покинет Ниццу зимой.

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