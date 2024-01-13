Тодибо не покинет Ниццу в январе - Романо

Фабрицио Романо заявил, что Жан-Клер Тодибо не покинет Ниццу в январе, пишет CaughtOffside.

Известный инсайдер рассказал, что клуб не намерен расставаться с защитником зимой, а потому, несмотря на интерес со стороны английских грандов, Ницца требует огромных денег за переход.

Ни МЮ, Ни Ливерпуль не могут позволить себе такие траты в январе, потому работа над трансфером француза будет возобновлена летом.

"Позвольте мне еще раз объяснить, что нет явных фаворитов на подписание Жан-Клера Тодибо, и мы ожидаем, что он перейдет летом, а не сейчас. Пройдет время, прежде чем мы узнаем, кто является фаворитом и как будут развиваться события в ближайшие месяцы.

По моей информации, Ницца не хочет продавать Тодибо в январе", - приводит источник слова Романо.

Ранее также сообщалось, что Челси отдал своего форварда в аренду.

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