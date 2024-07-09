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Ювентус может перехватить трансферную цель Манчестер Юнайтед

Туринцы нацелились на трансфер Тодибо.
Сегодня, 20:20
Жан-Клер Тодибо / Getty Images
Жан-Клер Тодибо / Getty Images

Ювентус проявляет интерес к центральному защитнику Ниццы Жан-Клеру Тодибо. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Туринский клуб контактировал с представителями 24-летнего француза в последние дни.

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Ранее Ницца отклонила предложение Вест Хэма в 35 миллионов евро, но итальянцы готовы предложить больше.

Отметим, Манчестер Юнайтед выбыл из гонки за Тодибо из-за правил финансового фейр-плей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус жан-клер тодибо

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