Очередной конкурент "зебр" не хочет отпускать своего лидера в их стан.

Итальянский Ювентус может потерять еще одну трансферную цель из выступающих в Серии А.

Как сообщает издание La Gazzetta Dello Sport, несмотря на то, что Тен Купмайнерс согласовал условия контракта с "зебрами" Аталанта не собирается туда его отпускать.

"Богиня" не собирается продавать своего лидера прямому конкуренту, зато голландец может отправиться в Ливерпуль, который якобы тоже заинтересован в услугах центрального полузащитника.

Бергамаски оценивают Тена в 55 миллионов евро. В прошлом сезоне Купмайнерс провел 51 матчей, забив 15 голов и отдав 7 ассистов. Такая игра позволила ему попасть в заявку на Евро-2024, но травма полученная уже в расположении сборной не позволила ему поехать на турнир.

Напомним, ранее сообщалось, что Арсенал согласовал условия контракта с игроком, который был трансферной целью Ювентуса, Ливерпуля и Челси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!