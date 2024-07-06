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Ювентус может потерять еще одну трансферную цель

Очередной конкурент "зебр" не хочет отпускать своего лидера в их стан.
Сегодня, 10:35
Тен Купмайнерс / Getty Images
Тен Купмайнерс / Getty Images

Итальянский Ювентус может потерять еще одну трансферную цель из выступающих в Серии А.

Как сообщает издание La Gazzetta Dello Sport, несмотря на то, что Тен Купмайнерс согласовал условия контракта с "зебрами" Аталанта не собирается туда его отпускать.

"Богиня" не собирается продавать своего лидера прямому конкуренту, зато голландец может отправиться в Ливерпуль, который якобы тоже заинтересован в услугах центрального полузащитника.

Бергамаски оценивают Тена в 55 миллионов евро. В прошлом сезоне Купмайнерс провел 51 матчей, забив 15 голов и отдав 7 ассистов. Такая игра позволила ему попасть в заявку на Евро-2024, но травма полученная уже в расположении сборной не позволила ему поехать на турнир.

Напомним, ранее сообщалось, что Арсенал согласовал условия контракта с игроком, который был трансферной целью Ювентуса, Ливерпуля и Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Тен Купмайнерс

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