Челси отдал одноклубника Мудрика в аренду

Нападающий Давид Фофана продолжит карьеру в Бернли.

"Синие" объявили о том, что 21-летний ивуарец будет выступать за команду Венсана Компани на правах аренды до конца сезона.

We're pleased to confirm the signing of forward David Datro Fofana who joins on loan from Chelsea until the end of the season 📝



The 21-year-old Ivory Coast international becomes Vincent Kompany’s first signing of the January transfer window 🇨🇮



Welcome to Burnley, David 👏