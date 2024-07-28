iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ювентус собирается приобрести экс-защитника Барселоны

Еще недавно УЕФА заблокировал его трансфер в Манчестер Юнайтед.
Вчера, 22:00
Жан-Клер Тодибо / Getty Images
Жан-Клер Тодибо / Getty Images

Ювентус продолжает комплектовать свой состав перед стартом нового сезона.

Как сообщает Фабрицио Романо, на следующей неделе "старая синьора" планирует отправить Ницце первое предложение по защитнику Жан-Клеру Тодибо.

Ожидается, что туринский клуб арендует 24-летнего француза с обязательством выкупа его контракта за сумму, примерно равную 35 миллионам евро.

Читай также: Ювентус составит конкуренцию английским грандам за вингера Боруссии

При этом итальянцы уже провели успешные переговоры с самим футболистом, согласовав с ним пятилетний контракт.

Ранее стало известно, что Ювентус активизировал свои усилия по приобретению хавбека сборной Нидерландов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус ницца жан-клер тодибо

Статьи по теме

Ювентус активизировал усилия по хавбеку сборной Нидерландов Ювентус активизировал усилия по хавбеку сборной Нидерландов
Невеста подождет: лидер сборной Италии раздавал автографы и фотографировался прямо во время свадьбы Невеста подождет: лидер сборной Италии раздавал автографы и фотографировался прямо во время свадьбы
Ювентус готов расстаться с участником Евро-2024 Ювентус готов расстаться с участником Евро-2024
Лидер Италии может войти в сделку по вингеру Манчестер Юнайтед Лидер Италии может войти в сделку по вингеру Манчестер Юнайтед
Помочь журналистам

Видео

Чисора уложил и победил Джойса в яркой британской драке: видео лучших моментов боя
Чисора уложил и победил Джойса в яркой британской драке: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль упала на 101 позицию, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Соперники для Кривбасса и Динамо: жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры00:39
Олимпиада-2024 в Париже: Япония вырвалась в лидеры медального зачета, Украина пока что без наград
Олимпийские игры00:30
Олимпиада-2024: расписание выступлений украинцев. День 3-й
Европа00:25
Трансфер защитника Баварии в Манчестер Юнайтед зависит от Вест Хэма
Вчера, 23:58
Европа23:58
Ливерпуль отказался продавать полузащитника Марселю
Олимпийские игры23:27
Спортивная гимнастика на Олимпиаде-2024: Лащевская завершила выступления, не сумев пройти в финал
Европа23:14
Однажды красный, навсегда красный: Златан поиздевался над Манчестер Сити в прямом эфире
Бокс23:05
Фьюри поздравил Чисору с ярким завершением карьеры, но Дерек отрицает, что уходит
Европа22:33
Варан пополнил состав новичка Серии А
Украина22:29
Шахтер завершил летний тренировочный сбор и возвращается в Украину
Европа22:15
Не Брентфорд: форвард сборной Украины продолжит карьеру в Олимпиакосе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK