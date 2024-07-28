Ювентус собирается приобрести экс-защитника Барселоны

Еще недавно УЕФА заблокировал его трансфер в Манчестер Юнайтед.

Ювентус продолжает комплектовать свой состав перед стартом нового сезона.

Как сообщает Фабрицио Романо, на следующей неделе "старая синьора" планирует отправить Ницце первое предложение по защитнику Жан-Клеру Тодибо.

Ожидается, что туринский клуб арендует 24-летнего француза с обязательством выкупа его контракта за сумму, примерно равную 35 миллионам евро.

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При этом итальянцы уже провели успешные переговоры с самим футболистом, согласовав с ним пятилетний контракт.

Ранее стало известно, что Ювентус активизировал свои усилия по приобретению хавбека сборной Нидерландов.

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