Ювентус составит конкуренцию английским грандам за вингера Боруссии
Ювентус нацелился на подписание вингера дортмундской Боруссии Карима Адейеми, пишет Sky Sports.
Напомним, что "старая синьора" затеяла большую перестройку при Тьяго Мотте. Клуб уже покинул ряд некогда основных игроков, и были куплены Дуглас Луис, Кефрен Тюрам и Хуан Кабаль.
Следующая цель Ювентуса - Адейеми. Представители клуба уже провели встречу с отцом игрока и его агентами. Однако официальное предложение пока не подавали.
Чтобы всерьез присоединится к гонке за вингера, клубу сначала нужно разгрузить зарплатную ведомость. А тем временем на Адейеми также претендуют Челси и Ливерпуль.
Дортмундцы, в свою очередь, готовы продать игрока, если получат предложение в размере 50 млн евро.
Ранее также сообщалось, что Реал хочет вернуть игрока из Саудовской Аравии.
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