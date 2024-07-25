iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ювентус составит конкуренцию английским грандам за вингера Боруссии

Карим Адейеми заинтересовал итальянский клуб.
Сегодня, 15:45
Карим Адейеми / Getty Images
Карим Адейеми / Getty Images

Ювентус нацелился на подписание вингера дортмундской Боруссии Карима Адейеми, пишет Sky Sports.

Напомним, что "старая синьора" затеяла большую перестройку при Тьяго Мотте. Клуб уже покинул ряд некогда основных игроков, и были куплены Дуглас Луис, Кефрен Тюрам и Хуан Кабаль.

Следующая цель Ювентуса - Адейеми. Представители клуба уже провели встречу с отцом игрока и его агентами. Однако официальное предложение пока не подавали.

Чтобы всерьез присоединится к гонке за вингера, клубу сначала нужно разгрузить зарплатную ведомость. А тем временем на Адейеми также претендуют Челси и Ливерпуль.

Дортмундцы, в свою очередь, готовы продать игрока, если получат предложение в размере 50 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Реал хочет вернуть игрока из Саудовской Аравии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карим Адейеми

Статьи по теме

Топ-клубы АПЛ и Серии А заинтересованы в трансфере основного игрока финалиста ЛЧ Топ-клубы АПЛ и Серии А заинтересованы в трансфере основного игрока финалиста ЛЧ
Реал собирается усилиться еще одним футболистом Боруссии Дортмунд Реал собирается усилиться еще одним футболистом Боруссии Дортмунд
Адейеми пропустит ответную игру против Челси Адейеми пропустит ответную игру против Челси
Адейеми: Мане – один из лучших вингеров мира, он обогатит Бундеслигу Адейеми: Мане – один из лучших вингеров мира, он обогатит Бундеслигу
Помочь журналистам

Видео

Уничтожение Партизана в обзоре разгромной победы Динамо: видео лучших моментов матча
Уничтожение Партизана в обзоре разгромной победы Динамо: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль упала на 101 позицию, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина начнет еврокубковый сезон с 19-й позиции
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Европа16:56
Барселона сделала первое предложение по звезде сборной Испании
Олимпийские игры16:38
Трехкратная олимпийская чемпионка пропустит Игры в Париже из-за жестокого обращения с животными
Европа16:07
Манчестер Юнайтед презентовал новую гостевую экипировку: новые формы футбольных команд
Европа15:45
Ювентус составит конкуренцию английским грандам за вингера Боруссии
Европа15:16
Барселона не может выкупить Канселу, за ситуацией следят другие клубы
Бокс15:15
Бокс: расписание боев
Бокс15:11
"Нужно быть осторожным": Богачук оценил своего ближайшего соперника
Формула 114:50
Ред Булл может заменить Переса во время летнего перерыва
Олимпийские игры14:25
Стало известно, кто понесет флаг Украины на открытии Олимпиады-2024
Теннис14:20
Теннис на Олимпиаде-2024: украинки узнали первых соперниц
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK