Реал хочет вернуть из Саудовской Аравии чемпиона Европы
Эмерик Ляпорт готов даже разорвать контракт с Ан-Насром ради перехода.
Мадридский Реал намерен подписать Эмерика Ляпорта, утверждает AS.
После ухода Начо Фернандеса и упущенного Лени Йоро мадридцам срочно понадобилось усиление в защитню линию.
Карло Анчелотти предложил руководству Реала кандидатуру защитника сборной Испании и чемпиона Европы Эмерика Ляпорта.
Сам испанец готов разорвать контракт с Ан-Насром, отказавшись от 42 млн евро, ради перехода в мадридский клуб.
Однако Ан-Наср настаивает исключительно на трансфере игрока. На текущий момент переговоры практически не продвигаются, однако ситуация может измениться в любой момент.
Ранее также сообщалось, что Арсенал приблизился к трансферу защитника сборной Италии.
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