iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал хочет вернуть из Саудовской Аравии чемпиона Европы

Эмерик Ляпорт готов даже разорвать контракт с Ан-Насром ради перехода.
Сегодня, 12:50
Эмерик Ляпорт / Getty Images
Эмерик Ляпорт / Getty Images

Мадридский Реал намерен подписать Эмерика Ляпорта, утверждает AS.

После ухода Начо Фернандеса и упущенного Лени Йоро мадридцам срочно понадобилось усиление в защитню линию.

Карло Анчелотти предложил руководству Реала кандидатуру защитника сборной Испании и чемпиона Европы Эмерика Ляпорта.

Сам испанец готов разорвать контракт с Ан-Насром, отказавшись от 42 млн евро, ради перехода в мадридский клуб.

Однако Ан-Наср настаивает исключительно на трансфере игрока. На текущий момент переговоры практически не продвигаются, однако ситуация может измениться в любой момент.

Ранее также сообщалось, что Арсенал приблизился к трансферу защитника сборной Италии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эмерик ляпорт

Статьи по теме

Защитник Ман Сити стал одноклубником Роналду Защитник Ман Сити стал одноклубником Роналду
Защитник Манчестер Сити объявил, что покидает клуб Защитник Манчестер Сити объявил, что покидает клуб
Защитник Ман Сити согласился на переход в клуб Роналду Защитник Ман Сити согласился на переход в клуб Роналду
Манчестер Сити согласовал продажу центрбека в Ан-Наср Роналду Манчестер Сити согласовал продажу центрбека в Ан-Наср Роналду
Помочь журналистам

Видео

Уничтожение Партизана в обзоре разгромной победы Динамо: видео лучших моментов матча
Уничтожение Партизана в обзоре разгромной победы Динамо: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль упала на 101 позицию, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина начнет еврокубковый сезон с 19-й позиции
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Европа16:56
Барселона сделала первое предложение по звезде сборной Испании
Олимпийские игры16:38
Трехкратная олимпийская чемпионка пропустит Игры в Париже из-за жестокого обращения с животными
Европа16:07
Манчестер Юнайтед презентовал новую гостевую экипировку: новые формы футбольных команд
Европа15:45
Ювентус составит конкуренцию английским грандам за вингера Боруссии
Европа15:16
Барселона не может выкупить Канселу, за ситуацией следят другие клубы
Бокс15:15
Бокс: расписание боев
Бокс15:11
"Нужно быть осторожным": Богачук оценил своего ближайшего соперника
Формула 114:50
Ред Булл может заменить Переса во время летнего перерыва
Олимпийские игры14:25
Стало известно, кто понесет флаг Украины на открытии Олимпиады-2024
Теннис14:20
Теннис на Олимпиаде-2024: украинки узнали первых соперниц
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK