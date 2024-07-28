Ювентус активизировал усилия по хавбеку сборной Нидерландов

Ювентус снова начал переговоры по хавбеку Аталанты Тену Копмейнерсу, пишет Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

Напомним, ранее "бьянконери" пытались купить полузащитника на 45 млн евро, но получили отказ.

Учитывая, что Копмейнерс хочет присоединиться к команде Тьяго Мотты, Ювентус готовит второе предложение.

Издание пишет, что клуб готов увеличить предложение до требуемых 60 млн евро, а значит, переходу уже ничего не будет мешать.

Ранее также сообщалось, что Арсенал также начал переговоры по новому хавбеку.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!