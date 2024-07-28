iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Арсенал начал переговоры по лидеру Сосьедада

Артета хочет видеть в команде Микеля Мерино.
Сегодня, 14:05
Микель Мерино / Getty Images
Микель Мерино / Getty Images

Лондонский Арсенал пытается подписать Микеля Мерино, утверждает Маттео Моретто.

По информации журналиста, "канониры" начали переговоры с Сосьедадом касательно перехода 28-летнего хавбека.

Напомним, что Мерино некоторое время входил в сферу интересов каталонцев, но сейчас у них другие приоритеты.

А потому конкуренции у Арсенала быть не должно. Однако клуб испытвает некоторые финансовые сложности, и, вероятней всего, сделка будет заключена лишь после продажи Эмиля Смит-Роу.

Отметим, что Трансфермаркт оценивает Микеля Мерино в 50 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед проиграл Арсеналу в товарищеском матче.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон

Статьи по теме

Челси без Мудрика не справился с Рексемом, Арсенал Зинченко по пенальти обыграл Борнмут Забарного Челси без Мудрика не справился с Рексемом, Арсенал Зинченко по пенальти обыграл Борнмут Забарного
Защитник сборной Италии согласовал контракт с Арсеналом Защитник сборной Италии согласовал контракт с Арсеналом
Защитник Арсенала вдохновлялся чемпионами НБА и Формулы-1 во время восстановления от травмы Защитник Арсенала вдохновлялся чемпионами НБА и Формулы-1 во время восстановления от травмы
Угроза для Зинченко? Арсенал и Болонья согласовали трансфер защитника сборной Италии Угроза для Зинченко? Арсенал и Болонья согласовали трансфер защитника сборной Италии
Помочь журналистам

Видео

Чисора уложил и победил Джойса в яркой британской драке: видео лучших моментов боя
Чисора уложил и победил Джойса в яркой британской драке: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль упала на 101 позицию, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Соперники для Кривбасса и Динамо: жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры16:54
Велоспорт на Олимпиаде-2024: Беломоина продемонстрировала свой худший результат на Играх
Европа16:53
Преемник Сона? Тоттенхэм подписал корейского вингера
Теннис16:50
Cвитолину обворовали на Олимпиаде в Париже: "Кто-то забрал на сувениры"
Олимпийские игры16:44
Усик пообещал солидные призовые украинским боксерам за медали Олимпиады-2024
Европа16:37
Ювентус активизировал усилия по хавбеку сборной Нидерландов
Олимпийские игры16:30
Бадминтон на Олимпиаде-2024: Бугрова уступила спортсменке из Индонезии
Украина16:23
Несколько игроков сборной Украины на радарах клуба из Нидерландов – в списке футболисты Динамо и Шахтера
Европа16:05
Карлтон Коул: Моуринью не хотел, чтобы я получил медаль победителя АПЛ
Бокс15:55
Бокс: расписание боев
Бокс15:50
Чисора уложил и победил Джойса в яркой британской драке: видео лучших моментов боя
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK