Арсенал начал переговоры по лидеру Сосьедада

Лондонский Арсенал пытается подписать Микеля Мерино, утверждает Маттео Моретто.

По информации журналиста, "канониры" начали переговоры с Сосьедадом касательно перехода 28-летнего хавбека.

Напомним, что Мерино некоторое время входил в сферу интересов каталонцев, но сейчас у них другие приоритеты.

А потому конкуренции у Арсенала быть не должно. Однако клуб испытвает некоторые финансовые сложности, и, вероятней всего, сделка будет заключена лишь после продажи Эмиля Смит-Роу.

Отметим, что Трансфермаркт оценивает Микеля Мерино в 50 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед проиграл Арсеналу в товарищеском матче.

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