iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль опережает МЮ в борьбе за лидера французского гранда

Мерсисайдцы тоже хотят Жан-Клера Тодибо.
Сегодня, 13:57
Жан-Клер Тодибо / Getty Images
Жан-Клер Тодибо / Getty Images

Ливерпуль может помешать Манчестер Юнайтед приобрести их трансферную цель.

Как сообщает издание Nice-matin, "красные" интересуются Жан-Клером Тодибо и в данный момент опережают манкунианцев в борьбе за игрока.

Мерсисайдцы хотят создать в центре обороны связку Тодибо-Конате, которая должна будет стать основной на долгие годы. При этом любой уход Жан-Клера из Ниццы зимой видится маловероятным, ведь он не хочет менять клуб в преддверии предстоящего Евро-2024, на котором он надеется сыграть.

Стоит сказать, что центрбэком также интересовался Тоттенхэм, который решил сделать выбор в пользу Раду Дрэгушина из Дженоа. Также отметим, что 24-летний француз оценивается порталом Transfermarkt в 35 млн евро, но "орлы" хотят за него не менее 60 млн евро.

В текущем сезоне Тодибо провел 14 матчей, отдав одну голевую передачу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль ницца манчестер юнайтед жан-клер тодибо

Статьи по теме

Каррагер - о Манчестер Юнайтед: Команда предсказуема и скучна Каррагер - о Манчестер Юнайтед: Команда предсказуема и скучна
Клопп оценил прогресс Нуньеса в этом сезоне Клопп оценил прогресс Нуньеса в этом сезоне
Каррагер объяснил, почему не стоит доверять трансферы тренерам Каррагер объяснил, почему не стоит доверять трансферы тренерам
Боруссия Дортмунд объявила о возвращении Санчо Боруссия Дортмунд объявила о возвращении Санчо
Помочь журналистам

Видео

Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании
Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Украинки немного поднялись, а в топ-10 сразу два изменения
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты пятого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Де Минор ворвался в топ-10
просмотров

Последние новости

Европа16:27
Почеттино - о матче против Мидлсбро: Мы не можем позволить себе проигрывать в таких играх
Европа15:53
Холанд пропустит ближайший матч Ман Сити
Европа15:21
Вингер Динамо высказался о целях на весеннюю часть сезона
Европа14:59
Арсенал заинтересован в услугах одного из открытий Серии А
Украина14:50
Шахтер продлил контракт с основным полузащитником
Европа14:25
Ванда Нара похвасталась в соцсетях фото в откровенном купальнике
Европа14:20
Руководство Реала считает подписание Мбаппе практически невозможным
Европа13:57
Ливерпуль опережает МЮ в борьбе за лидера французского гранда
Европа13:47
Бывший игрок Челси и Манчестер Юнайтед покинет Ренн по странным причинам
Европа13:22
Каррагер - о Манчестер Юнайтед: Команда предсказуема и скучна
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK