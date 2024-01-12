Ливерпуль опережает МЮ в борьбе за лидера французского гранда

Ливерпуль может помешать Манчестер Юнайтед приобрести их трансферную цель.

Как сообщает издание Nice-matin, "красные" интересуются Жан-Клером Тодибо и в данный момент опережают манкунианцев в борьбе за игрока.

Мерсисайдцы хотят создать в центре обороны связку Тодибо-Конате, которая должна будет стать основной на долгие годы. При этом любой уход Жан-Клера из Ниццы зимой видится маловероятным, ведь он не хочет менять клуб в преддверии предстоящего Евро-2024, на котором он надеется сыграть.

Стоит сказать, что центрбэком также интересовался Тоттенхэм, который решил сделать выбор в пользу Раду Дрэгушина из Дженоа. Также отметим, что 24-летний француз оценивается порталом Transfermarkt в 35 млн евро, но "орлы" хотят за него не менее 60 млн евро.

В текущем сезоне Тодибо провел 14 матчей, отдав одну голевую передачу.

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