Французский гранд установил ценник на своего лидера

Жан-Клер Тодибо стал ближе к тому, чтобы летом покинуть клуб.

Французский центрбек Жан-Клер Тодибо летом может сменить клубную прописку.

Как сообщает Фабрицио Романо, Ницца, за которую выступает футболист, будет оценивать после завершения этого сезона своего игрока в сумму примерно 40 млн фунтов стерлингов.

В услугах Тодибо еще с прошлого лета заинтересован Ман Юнайтед, но по информации Романо, манкунианцы не единственный клуб АПЛ, который хочет видеть у себя 23-летнего защитника.

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Вероятно, речь идет также о Тоттенхэме и Челси, об интересе которых к Жан-Клеру также известно давно, однако, "шпоры" с тех пор усилились Раду Дрегушином, поэтому, неизвестно, будут ли они возвращаться за французом летом.

Отметим, что сам игрок накануне заявил, что чувствует себя счастливым в стане "орлов", и до лета не хочет спешить с решением о будущем.

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