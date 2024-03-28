Французский гранд установил ценник на своего лидера
Французский центрбек Жан-Клер Тодибо летом может сменить клубную прописку.
Как сообщает Фабрицио Романо, Ницца, за которую выступает футболист, будет оценивать после завершения этого сезона своего игрока в сумму примерно 40 млн фунтов стерлингов.
В услугах Тодибо еще с прошлого лета заинтересован Ман Юнайтед, но по информации Романо, манкунианцы не единственный клуб АПЛ, который хочет видеть у себя 23-летнего защитника.
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Вероятно, речь идет также о Тоттенхэме и Челси, об интересе которых к Жан-Клеру также известно давно, однако, "шпоры" с тех пор усилились Раду Дрегушином, поэтому, неизвестно, будут ли они возвращаться за французом летом.
Отметим, что сам игрок накануне заявил, что чувствует себя счастливым в стане "орлов", и до лета не хочет спешить с решением о будущем.
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