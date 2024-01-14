Астон Вилла может сделать новое предложение по воспитаннику Арсенала

Астон Вилла возобновила интерес к Эмилю Смит-Роу, пишет teamtalk.

Воспитанник Арсенала еще сезон назад был основным игроком команды, а в текущем провел всего 246 минут, а потому вполне может продан.

Артета хочет подписать центрального полузащитника, а для этого нужны средства. Смит-Роу - один из вариантов на продажу, ведь за него, как за воспитанника, Арсенал получит чистую прибыль.

Астон Вилла раньше предлагала за Эмиля 20 млн фунтов, однако получила отказ. Сейчас команда Эмери вновь рассматривает возможность приобрести хавбека. И если это случится, то англичанин может сменить клуб уже в январе.

Трансфермаркт оценивает стоимость Смит-Роу в 25 млн евро, однако конкуренцию "вилланам" может составить Вест Хэм.

Однако ранее также сообщалось, что "молотобойцы" куда больше заинтересованы в покупке нападающего.

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