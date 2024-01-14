iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Астон Вилла может сделать новое предложение по воспитаннику Арсенала

Эмиль Смит-Роу получит второй шанс.
Сегодня, 09:58
Эмиль Смит-Роу / Getty Images
Эмиль Смит-Роу / Getty Images

Астон Вилла возобновила интерес к Эмилю Смит-Роу, пишет teamtalk.

Воспитанник Арсенала еще сезон назад был основным игроком команды, а в текущем провел всего 246 минут, а потому вполне может продан.

Артета хочет подписать центрального полузащитника, а для этого нужны средства. Смит-Роу - один из вариантов на продажу, ведь за него, как за воспитанника, Арсенал получит чистую прибыль.

Астон Вилла раньше предлагала за Эмиля 20 млн фунтов, однако получила отказ. Сейчас команда Эмери вновь рассматривает возможность приобрести хавбека. И если это случится, то англичанин может сменить клуб уже в январе.

Трансфермаркт оценивает стоимость Смит-Роу в 25 млн евро, однако конкуренцию "вилланам" может составить Вест Хэм.

Однако ранее также сообщалось, что "молотобойцы" куда больше заинтересованы в покупке нападающего.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эмиль Смит-Роу

Статьи по теме

Арсенал готов отдать своего игрока, чтобы сбить цену за лидера Астон Виллы Арсенал готов отдать своего игрока, чтобы сбить цену за лидера Астон Виллы
Ньюкасл готовится оформить трансфер одноклубника Зинченко Ньюкасл готовится оформить трансфер одноклубника Зинченко
Одноклубник Зинченко признался, что ему "нечего терять" в борьбе за место в составе Арсенала Одноклубник Зинченко признался, что ему "нечего терять" в борьбе за место в составе Арсенала
Арсенал отказался продавать своего полузащитника в Челси Арсенал отказался продавать своего полузащитника в Челси
Помочь журналистам

Видео

Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании
Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Украинки немного поднялись, а в топ-10 сразу два изменения
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты пятого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Де Минор ворвался в топ-10
просмотров

Последние новости

Другие13:37
Норвежский лыжник попал в больницу после падения на скорости 145 км/ч
Европа13:24
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Европа13:11
МЮ готовится расстаться уже с четвертым игроком в январе
Европа12:53
Экс-игрок Челси рассказал, в чем Де Брюйне лучше Месси
Формула 112:44
Макларен намерен продлить контракт с Норрисом
Украина12:30
УХЛ: Днепр сыграет с Киев Кэпиталз
Европа12:20
Почеттино опроверг слухи об интересе Челси к юному таланту Брайтона
Европа11:58
Ювентус предлагает Хендерсону зарплату в 26 раз меньше его оклада в Саудовской Аравии
Бокс11:52
Бетербиев добыл победу над Смитом, отправив того в нокаут
Олимпийские виды11:38
Зрители ЧЕ по фигурному катанию встретили украинскую пару криками "Слава Украине"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK