Английский середняк хочет подписать некогда перспективного воспитанника Арсенала

Кристал Пэлас намерен выкупить хавбека Арсенала Эмиля Смит-Роу, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что 23-летний игрок является воспитанником "канониров", однако в последние два сезона Эмиль выпал из основной обоймы.

Трансфермаркт оценивает игрока в 22 млн евро, а также известно, что ранее отклонил предложение Фулхэма.

Однако новый тренер "орлов" Оливер Гласнер верит в Смит-Роу, а потому клуб будет серьезно бороться за игрока.

Ранее также сообщалось, что экс-игрок Арсенала официально стал главным тренером.

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