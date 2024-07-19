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Английский середняк хочет подписать некогда перспективного воспитанника Арсенала

Эмиль Смит-Роу может покинуть родной клуб.
Сегодня, 20:25
Эмиль Смит-Роу / Getty Images
Эмиль Смит-Роу / Getty Images

Кристал Пэлас намерен выкупить хавбека Арсенала Эмиля Смит-Роу, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что 23-летний игрок является воспитанником "канониров", однако в последние два сезона Эмиль выпал из основной обоймы.

Трансфермаркт оценивает игрока в 22 млн евро, а также известно, что ранее отклонил предложение Фулхэма.

Однако новый тренер "орлов" Оливер Гласнер верит в Смит-Роу, а потому клуб будет серьезно бороться за игрока.

Ранее также сообщалось, что экс-игрок Арсенала официально стал главным тренером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эмиль Смит-Роу

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