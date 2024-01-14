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Спортдир Баварии высказался о ходе чемпионской гонки в Бундеслиге

Кристоф Фройнд доволен текущей формой своей команды.
Сегодня, 17:25
Кристоф Фройнд / Getty Images
Кристоф Фройнд / Getty Images

Спортивный директор мюнхенской Баварии Кристоф Фройнд дал обширное интервью журналисту Bild Кристиану Фальку.

В разговоре с Фальком функционер поделился мыслями о чемпионской гонке в текущем сезоне Бундеслиги. По словам Кристофа, он вполне доволен показателями мюнхенцев в первой части нынешней кампании.

"Я очень доволен тем, что мы набрали столько очков. Мы можем смотреть только на себя и на следующие игры. А через несколько недель нас ждет большой поединок в Леверкузене. В конце концов, мы хотим быть на вершине", - сказал Фройнд.

Отметим, что сейчас Бавария идет на втором месте, имея на 4 очка меньше, чем леверкузенский Байер, но у "красных" на 4 очка меньше.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария бундеслига

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