Спортдир Баварии высказался о ходе чемпионской гонки в Бундеслиге

Спортивный директор мюнхенской Баварии Кристоф Фройнд дал обширное интервью журналисту Bild Кристиану Фальку.

В разговоре с Фальком функционер поделился мыслями о чемпионской гонке в текущем сезоне Бундеслиги. По словам Кристофа, он вполне доволен показателями мюнхенцев в первой части нынешней кампании.

"Я очень доволен тем, что мы набрали столько очков. Мы можем смотреть только на себя и на следующие игры. А через несколько недель нас ждет большой поединок в Леверкузене. В конце концов, мы хотим быть на вершине", - сказал Фройнд.

Отметим, что сейчас Бавария идет на втором месте, имея на 4 очка меньше, чем леверкузенский Байер, но у "красных" на 4 очка меньше.

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