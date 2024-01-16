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Полесье намекнуло на новое подписание

Фанаты, судя по всему, уже успели разгадать ребус.
Сегодня, 15:00
Яссин Фортюн / Getty Images
Яссин Фортюн / Getty Images

Житомирское Полесье в своем telegram-канале опубликовало серию постов с намеками на новое подписание клуба.

Сперва "волки" опубликовали довольно размытую подсказку.

"Друзья, готовим для вас трансферную бомбу.

Первая подсказка уже есть в этом посте (вероятно имелось ввиду, что новичок клуба является бомбардиром - прим.)

Вторую опубликоваем за 500 лайков".

После того, как соответствующее число реакций набралось пресс-служба команды опубликовала новую подсказку, из которой следует, что футболист имеет отношение к Арсеналу, Швейцарии и Франции.

В комментариях пришли к выводу, что будущим футболистом Полесья является французский форвард швейцарского Сьона Яссин Фортюн, который воспитывался в академии лондонского клуба.

В текущем сезоне Яссин провел 16 матчей во всех турнирах, отдав 2 ассиста и не забив ни одного мяча. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Полесье

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