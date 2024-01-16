Полесье намекнуло на новое подписание
Житомирское Полесье в своем telegram-канале опубликовало серию постов с намеками на новое подписание клуба.
Сперва "волки" опубликовали довольно размытую подсказку.
"Друзья, готовим для вас трансферную бомбу.
Первая подсказка уже есть в этом посте (вероятно имелось ввиду, что новичок клуба является бомбардиром - прим.)
Вторую опубликоваем за 500 лайков".
После того, как соответствующее число реакций набралось пресс-служба команды опубликовала новую подсказку, из которой следует, что футболист имеет отношение к Арсеналу, Швейцарии и Франции.
В комментариях пришли к выводу, что будущим футболистом Полесья является французский форвард швейцарского Сьона Яссин Фортюн, который воспитывался в академии лондонского клуба.
В текущем сезоне Яссин провел 16 матчей во всех турнирах, отдав 2 ассиста и не забив ни одного мяча.
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