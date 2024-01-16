Месси совместно с мировым брендом выпустит новую линию кроссовок

Нападающий Интер Майами Лионель Месси выпустит новую линию кроссовок.

На этот раз обувь не будет иметь ничего общего с футболом, кроме фамилии игрока. Воплотить идею в реальность поможет аргентинцу компания Adidas.

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Мировой бренд на базе собственной линейки Samba выпустит именные кроссовки Лео, которые будут доступны в магазинах для всех желающих с конца января.

Отметим, у Месси также есть одноименный собственный бренд, занимающийся выпуском спортивной одежды.

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