У футболистов африканской сборной диагностировали малярию

Ив Биссума и Мусса Диарра не смогут помочь Мали в ближайших матчах.

Футболисты Мали Ив Биссума и Мусса Диарра не смогут помочь своей команде в ближайших матчах Кубка африканской нации.

Как сообщает журналист Дрисс Нионо, хавбек и защитник африканской сборной заболели малярией.

Диарра уже успел пропустить матч против сборной ЮАР, Биссума вышел на поле в данном поединке, но попросил замену во втором тайме и после игры у него диагностировали болезнь.

Срок возвращения игроков не сообщается. Обычно восстановление от малярии занимает около двух недель.

Напомним, ранее сообщалось, что малярией заболел одноклубник Ильи Забарного.

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