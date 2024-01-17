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У футболистов африканской сборной диагностировали малярию

Ив Биссума и Мусса Диарра не смогут помочь Мали в ближайших матчах.
Сегодня, 17:41
Ив Биссума / Getty Images
Ив Биссума / Getty Images

Футболисты Мали Ив Биссума и Мусса Диарра не смогут помочь своей команде в ближайших матчах Кубка африканской нации.

Как сообщает журналист Дрисс Нионо, хавбек и защитник африканской сборной заболели малярией. 

Диарра уже успел пропустить матч против сборной ЮАР, Биссума вышел на поле в данном поединке, но попросил замену во втором тайме и после игры у него диагностировали болезнь.

Срок возвращения игроков не сообщается. Обычно восстановление от малярии занимает около двух недель.

Напомним, ранее сообщалось, что малярией заболел одноклубник Ильи Забарного.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мали Кубок африканских наций Ив Биссума малярия

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