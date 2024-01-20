РБ Лейпциг - Байер: обзор и результат матча чемпионата Германии 20.01.2024

В рамках 18-го тура чемпионата Германии РБ Лейпциг на своем поле встретился с Байером.

Хозяева ударно начали поединок и уже на 7-й минуте встречи повели в счете благодаря голу Хави Симонса. Спустя еще 2 минуты убойный момент для того, чтобы удвоить преимущество в счете потерял Беньямин Шешко.

В целом после забитого гола "быки" всю первую половину матча держали игру под своим контролем и не давали создать опасных моментов своему оппоненту, а "фармацевты" еще и потеряли одного из своих лидеров в лице Джереми Фримпонга, вместо которого вышел Натан Телла.

После перерыва картина начала меняться и ключем к ее изменению стал именно Телла, который сравнял счет в начале второго тайма.

Немногим позже ему ответил Луи Опенда, снова вывев вперед хозяев встречи, однако, коллектив Хаби Алонсо в целом выглядел гораздо симпатичнее и это принесло для них свои плоды в лице гола Джонатана Та. Центральный защитник смог отметиться забитым мячом с углового.

Все шло к ничьей, но в дополнительное время "фармацевты" заработали еще один угловй и этот стандарт снова стал голевым. Снова забил центральный защитник, но в этот раз партнер Та эквадорец Пьеро Инкапи.

Статистика матча чемпионата Германии РБ Лейпциг - Байер

РБ Лейпциг - Байер 2:3

Голы: Хави Симонс, 7, Опенда, 56 - Телла, 46, Та, 63, Инкапи. 90+1

xG: 1.12 - 2.81

Удары: 11 - 18

Удары в створ ворот: 6 - 5

Владение мячом: 44% - 56%

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!