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Хет-трик Довбика и гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Севилья

Смотрите на ISPORT, как украинцы уничтожили одного из грандов испанского футбола.
Сегодня, 07:48
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В воскресенье, 21 января, Жирона на своем поле разгромила Севилью.

Гости первыми открыли счет, но это их не спасло. Главным героем матча стал Артем Довбик, который оформил хет-трик.

Во втором тайме в составе каталонцев свой гол забил Виктор Цыганков. Финальную точку поставил Стуани.

Вашему вниманию видео всех голов матча Жирона - Севилья:

Жирона – Севилья 5:1
Голы: Довбик, 13, 15, 19, Цыганков, 56, Стуани, 89 – Ромеро, 10

Жирона: Гассанига - Коуту, Хуанпе (Яакобишвили, 29), Блинд, Гутьеррес - Эррера (Солис, 65) - Цыганков (Валери, 66), Порту, Мартин, Савио (Торре, 73) - Довбик (Стуани, 73)

Севилья: Дмитрович - Навас, Ньянзу, Рамос, Баде (Маркао, 46), Педроса - Сусо (Ламела, 62), Соу (Агуме, 77), Жордан - Ромеро (Межбри, 62), Окампос (Мариано, 77).

Предупреждение: Соу, Ганнибал

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Хет-трик Довбика и гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Севилья
Хет-трик Довбика и гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Севилья

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