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Роналду высказался о возможном возвращении в чемпионат Португалии

Португалец не хочет возвращаться на родину.
Сегодня, 15:51
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду оценил возможность возвращения в чемпионат Португалии.

"Не стоит строить ожиданий, потому что я хочу остаться в Ан-Насре в этом и следующем годах. Я чувствую себя счастливым в Саудовской Аравии, здесь хорошо относятся ко мне, а у чемпионата огромный потенциал.

Играть в португальской лиге нет никакого смысла. Через несколько дней мне исполнится 39 лет. Я доиграю этот оставшийся сезон, потом еще один год в Ан-Насре. А когда мне исполнится 40, увидим, что будет. Но о возможности играть в Португалии не может быть и речи".

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"Спортинг играл в привлекательный футбол, болельщики клуба наслаждались им. Больше всего я хочу, чтобы они продолжали в таком же духе и стали чемпионами этого сезона", – сказал Роналду в интервью Record.

Напомним, в текущем сезоне на счету португальца 20 голов и 9 ассистов в 18-ти матчах чемпионата Саудовской Аравии.

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