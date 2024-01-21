iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Роналду: Золотой мяч и The Best теряют авторитетность

Возможно, на мнение португальца повлияло то, что он не рассматривался всерьез в качестве претендента ни на одну из наград.
Сегодня, 13:12
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Победителем голосований за Золотой мяч и FIFA The Best стал форвард Интер Майами и сборной Аргентины Лионель Месси.

Криштиану Роналду, которого не было ни в одной из троек претендентов на награды, выразил мнение, что подобные результаты уничтожают их репутации.

"Золотой мяч и The Best теряют авторитетность. Нельзя сказать, что Месси не заслужил того, или Холанд, или даже Мбаппе...Но есть цифры и они не обманывают. Нужно рассматривать весь сезон. Цифры - это факты", - цитирует португальца Фабрицио Романо.

Нападающий Ан-Насра, вероятно, намекнул, что он должен был выиграть хотя бы одну из наград, так как он забил 54 гола, став лучшим бомбардиром 2023 года.

Читай также: Суарес дебютировал за Интер Майами в игре против Сальвадора

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду рискует пропустить будущий поединок против Интер Майами Лионеля Месси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Золотой мяч Криштиану Роналду The Best

Статьи по теме

Роналду может пропустить матч против Интер Майами Месси Роналду может пропустить матч против Интер Майами Месси
Гуччи, Феррари и Белла Эсмеральда: Криштиану Роналду поделился странным постом в Instagam Гуччи, Феррари и Белла Эсмеральда: Криштиану Роналду поделился странным постом в Instagam
Роналду: Мне скоро 39 лет, и я все еще в порядке Роналду: Мне скоро 39 лет, и я все еще в порядке
Роналду: Саудовская лига уже лучше, чем чемпионат Франции Роналду: Саудовская лига уже лучше, чем чемпионат Франции
Помочь журналистам

Видео

Суперлига: грандиозный проект или пыль в глаза?
Суперлига: грандиозный проект или пыль в глаза?

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вошла в ТОП-40, Калинина и Цуренко опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на одну позицию
просмотров

Последние новости

15:10
Экстра-лига по футзалу: Рятувальник с крупным счетом уступил SkyUp
Европа14:55
Фанаты МЮ припомнили будущему CEO клуба его неоднозначные твиты в адрес будущего работодателя
Европа14:54
Довбик и Цыганков дали рекомендации: Жирона рассматривает покупку еще одного украинца
Биатлон14:29
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
Биатлон14:24
Кристиансен с одним промахом выиграл масс-старт в Италии, Прима с "отрывом" стал последним
Формула 114:13
Феррари не может договориться о контракте с одним из своих пилотов
Европа13:37
Вратарь Милана назвал болельщиков Удинезе и клуб сообщниками расизма
Европа13:19
Кубок Азии: Оман - Таиланд, Кыргызстан - Саудовская Аравия
Другие страны13:18
Кубок африканских наций: Марокко - ДР Конго, Замбия - Танзания, Южная Африка - Намибия
Биатлон13:16
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов в Италии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK