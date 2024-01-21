Роналду: Золотой мяч и The Best теряют авторитетность

Возможно, на мнение португальца повлияло то, что он не рассматривался всерьез в качестве претендента ни на одну из наград.

Победителем голосований за Золотой мяч и FIFA The Best стал форвард Интер Майами и сборной Аргентины Лионель Месси.

Криштиану Роналду, которого не было ни в одной из троек претендентов на награды, выразил мнение, что подобные результаты уничтожают их репутации.

"Золотой мяч и The Best теряют авторитетность. Нельзя сказать, что Месси не заслужил того, или Холанд, или даже Мбаппе...Но есть цифры и они не обманывают. Нужно рассматривать весь сезон. Цифры - это факты", - цитирует португальца Фабрицио Романо.

Нападающий Ан-Насра, вероятно, намекнул, что он должен был выиграть хотя бы одну из наград, так как он забил 54 гола, став лучшим бомбардиром 2023 года.

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Ранее стало известно, что Криштиану Роналду рискует пропустить будущий поединок против Интер Майами Лионеля Месси.

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