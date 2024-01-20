Суарес дебютировал за Интер Майами в игре против Сальвадора

Четыре бывших представителя Барселоны впервые за долгое время сыграли вместе, но пробить сальвадорского вратаря у них не получилось.

Минувшей ночью Интер Майами провел товарищескую встречу со сборной Сальвадора.

В этой игре за коллектив из Флориды дебютировал Луис Суарес, который воссоединился со своими друзьями по временам выступлений за Барселону Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.

Tonight’s Starting XI vs El Salvador



💻 Stream tonight’s match up live ⬇️

English: https://t.co/HQJow7mArY

Spanish: https://t.co/c3dB0vNiox pic.twitter.com/T8h6nnBTzN — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 19, 2024

Каталонский квартет в полном составе вышел на поле с первых минут, но провел там лишь один тайм. В итоге, за первые 45 минут никто не смог отличиться голом - Суаресу не удалось в полной мере отметить свой дебют.

Возможно, уругваец сможет это исправить в следующем матче, когда Интер сыграет против Далласа. Этот поединок состоится 23 января.

Gracias por el cariño El Salvador 🩷🖤 pic.twitter.com/HLbg1zdp6L — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 20, 2024

На 65-й минуте при счете 0:0 на замену вышел Сергей Кривцов, но даже появление украинца на поле никак не повлияло на итоговый результат - команды завершили матч нулевой ничьей.

Обзор матча Сальвадор - Интер Майами:

Читай также: Атлетико согласился отпустить своего вратаря в клуб АПЛ

Сальвадор — Интер Майами 0:0

Сальвадор: Гонсалес — Тамакас (Бенитес, 46), Клавель, Сибриан, Крус, Санчес — Серен, Картахена (Морено, 79), Мартинес — Ферман (Менживар, 78), Бонилья (Васкес, 61)

Интер Майами: дос Сантос — Грессель (Тейлор, 65), Едлин (Сейлор, 65), Авилес (Кривцов, 65), Аллен, Альба (Руис, 46) — Бускетс (Макви, 46), Грегоре, Кремаски (Сандерленд, 66) — Суарес (Кампана, 46), Месси (Фариас, 46)

Попередження: Санчес, Серен — Грегоре.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!