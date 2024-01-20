Суарес дебютировал за Интер Майами в игре против Сальвадора
Минувшей ночью Интер Майами провел товарищескую встречу со сборной Сальвадора.
В этой игре за коллектив из Флориды дебютировал Луис Суарес, который воссоединился со своими друзьями по временам выступлений за Барселону Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.
Tonight’s Starting XI vs El Salvador— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 19, 2024
💻 Stream tonight’s match up live ⬇️
English: https://t.co/HQJow7mArY
Spanish: https://t.co/c3dB0vNiox pic.twitter.com/T8h6nnBTzN
Каталонский квартет в полном составе вышел на поле с первых минут, но провел там лишь один тайм. В итоге, за первые 45 минут никто не смог отличиться голом - Суаресу не удалось в полной мере отметить свой дебют.
Возможно, уругваец сможет это исправить в следующем матче, когда Интер сыграет против Далласа. Этот поединок состоится 23 января.
Gracias por el cariño El Salvador 🖤 pic.twitter.com/HLbg1zdp6L— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 20, 2024
На 65-й минуте при счете 0:0 на замену вышел Сергей Кривцов, но даже появление украинца на поле никак не повлияло на итоговый результат - команды завершили матч нулевой ничьей.
Обзор матча Сальвадор - Интер Майами:
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Сальвадор — Интер Майами 0:0
Сальвадор: Гонсалес — Тамакас (Бенитес, 46), Клавель, Сибриан, Крус, Санчес — Серен, Картахена (Морено, 79), Мартинес — Ферман (Менживар, 78), Бонилья (Васкес, 61)
Интер Майами: дос Сантос — Грессель (Тейлор, 65), Едлин (Сейлор, 65), Авилес (Кривцов, 65), Аллен, Альба (Руис, 46) — Бускетс (Макви, 46), Грегоре, Кремаски (Сандерленд, 66) — Суарес (Кампана, 46), Месси (Фариас, 46)
Попередження: Санчес, Серен — Грегоре.
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