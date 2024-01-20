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Суарес дебютировал за Интер Майами в игре против Сальвадора

Четыре бывших представителя Барселоны впервые за долгое время сыграли вместе, но пробить сальвадорского вратаря у них не получилось.
Сегодня, 10:09
Интер Майами / Getty Images
Интер Майами / Getty Images

Минувшей ночью Интер Майами провел товарищескую встречу со сборной Сальвадора.

В этой игре за коллектив из Флориды дебютировал Луис Суарес, который воссоединился со своими друзьями по временам выступлений за Барселону Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.

Каталонский квартет в полном составе вышел на поле с первых минут, но провел там лишь один тайм. В итоге, за первые 45 минут никто не смог отличиться голом - Суаресу не удалось в полной мере отметить свой дебют.

Возможно, уругваец сможет это исправить в следующем матче, когда Интер сыграет против Далласа. Этот поединок состоится 23 января.

На 65-й минуте при счете 0:0 на замену вышел Сергей Кривцов, но даже появление украинца на поле никак не повлияло на итоговый результат - команды завершили матч нулевой ничьей.

Обзор матча Сальвадор - Интер Майами:

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Сальвадор — Интер Майами 0:0

Сальвадор: Гонсалес — Тамакас (Бенитес, 46), Клавель, Сибриан, Крус, Санчес — Серен, Картахена (Морено, 79), Мартинес — Ферман (Менживар, 78), Бонилья (Васкес, 61)

Интер Майами: дос Сантос — Грессель (Тейлор, 65), Едлин (Сейлор, 65), Авилес (Кривцов, 65), Аллен, Альба (Руис, 46) — Бускетс (Макви, 46), Грегоре, Кремаски (Сандерленд, 66) — Суарес (Кампана, 46), Месси (Фариас, 46)

Попередження: Санчес, Серен — Грегоре.

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