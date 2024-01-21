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Роналду может пропустить матч против Интер Майами Месси

Участие португальца под вопросом из-за травмы.
Сегодня, 11:53
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Криштиану Роналду может пропустить товарищеский матч против Интер Майами, пишет AS.

Напомним, что поединок между саудовским и американским клубами запланирован на 1 февраля в Эр-Рияде.

Издание, ссылаясь на арабские источники, пишет, что португалец получил повреждение и может пропустить ближайшие матчи.

Что за травма и каковы сроки восстановления клуб не сообщал, однако журналисты предполагают, что Роналду повредил икроножную мышцу.

В случае такой травмы восстановление занимает около двух недель, что значит, что Криштиану пропустит тур Ан-Насра по Китаю и, вероятно, не сможет сыграть против Интера.

Ранее также сообщалось, что саудовские клубы определили цели на летнее трансферное окно.

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