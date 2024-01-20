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Саудовские клубы считают Салаха и де Брюйне главными целями на летнее трансферное окно

Местные команды могут потратить 2 миллиарда фунтов.
Сегодня, 20:05
Мохаммед Салах и Кевин де Брюйне / Getty Images
Мохаммед Салах и Кевин де Брюйне / Getty Images

Саудовские клубы ставят перед собой амбициозные цели на предстоящее летнее трансферное окно.

Как сообщает Бен Джейкобс, местные команды планируют потратить на трансферы, зарплаты и агентские выплаты 2 миллиарда фунтов.

Главными целями станут Кевин де Брюйне, за которого Ман Сити будет просить не менее 100 млн фунтов и вингер Ливерпуля Мохаммед Салах, за которого ранее Аль-Иттихад якобы предлагал 150 млн фунтов.

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Также саудовские клубы попытаются подписать Тьяго Алькантару из уже упомянутого Ливерпуля. лидера Тоттенхэма Сон Хын-Мина, хавбека Лестера Вилфрида Ндиди и главного бомбардира Наполи Виктора Осимхена, который уже летом трижды отказывался от перехода.

Джейкобс отмечает, что уход Джордана Хендерсона из Аль-Иттифака после всего полгода в клубе никак не повлиял на планы саудитов построить амбициозный проект.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кевин Де Брюйне Саудовская Аравия Мохаммед Салах

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