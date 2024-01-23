У Барселоны крупнейшие убытки на трансферном рынке за последние 10 лет

Международный центр спортивных исследований (CIES) подсчитал прибыль и убытки клубов на трансферном рынке за последние 10 лет.

Специалисты взяли в расчет только покупку и продажу игроков других клубов, то есть, без учета продаж воспитанников.

По итогу, клубом с наихудшей ситуацией стала каталонская Барселона, которая потратила более миллирда евро на игроков, продав лишь на 600 млн.

Таким образом, за последние 10 лет каталонцы потеряли более 600 млн евро. На втором и третьем местах с существенным отрывом расположились Челси и Арсенал.

Убытки клубов на траснферном рынке за последние 10 лет

Барселона минус 631 млн евро Челси - 483 млн евро Арсенал - 436 млн евро ПСЖ - 410 млн евро Манчестер Юнайтед - 328 млн евро Милан - 298 млн евро Астон Вилла - 256 млн евро Эвертон - 251 млн евро Ливерпуль - 249 млн евро Ювентус - 219 млн евро

Интересно, что подобный график с прибылями выглядит существенно скромнее. Больше всех на трансферном рынке заработал Лилль - 386 млн евро.

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