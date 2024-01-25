iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Звездная поддержка: Надаль лично поздравил Мальорку с победой над Жироной в Кубке Испании

Уроженец Майорки посетил кубковый поединок команды своего родного острова.
Вчера, 23:22
Рафаэль Надаль / Getty Images
Рафаэль Надаль / Getty Images

Мальорка в домашнем матче 1/4 финала Кубка Испании обыграла накануне Жирону (3:2) и вышла в полуфинал турнира.

Хозяева поля уже к 35-й минуте поединка вели с преимуществом в три мяча, после во втором тайме в меньшинстве пропустили дважды, но все же удержали победный результат.

Читай также: Мальорка сенсационно в меньшинстве удержала победу против Жироны

В этом матче Мальорка также получила звездную поддержку в лице легендарного теннисиста Рафаэля Надаля. Уроженец Майорки, являющийся болельщиком мадридского Реала, в этот раз решил поддержать команду своего родного острова и присутствовал на стадионе во время игры.

После поединка Надаль, который в свое время также владел частью акций Мальорки, лично поздравил "островитян" с успехом.

Ранее тренер Жироны назвал причину вылета из Кубка Испании от Мальорки.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мальорка Рафаэль Надаль Кубок Испании Жирона

Статьи по теме

Атлетико не без проблем преодолел Севилью и вышел в полуфинал Кубка Испании Атлетико не без проблем преодолел Севилью и вышел в полуфинал Кубка Испании
Хавбек Динамо прокомментировал интерес Жироны Хавбек Динамо прокомментировал интерес Жироны
"Старались доставить мяч к Довбику": тренер Жироны назвал причину вылета с Кубка Испании "Старались доставить мяч к Довбику": тренер Жироны назвал причину вылета с Кубка Испании
Экс-футболист Челси и Реала неожиданно стал гендиректором турецкого клуба Экс-футболист Челси и Реала неожиданно стал гендиректором турецкого клуба
Помочь журналистам

Видео

Атлетик - Барселона 4:2 видео голов и обзор Кубка Испании
Атлетик - Барселона 4:2 видео голов и обзор Кубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов в Италии
просмотров
Трансферы зимы 2024 года: Кевин, Витор Роке и другие в топ-10 лучших трансферов
просмотров

Последние новости

Европа01:04
Экс-футболист Челси и Реала неожиданно стал гендиректором турецкого клуба
Европа00:36
Забарный - один из худших игроков Борнмута в матче против Суонси по версии WhoScored
Европа00:05
Атлетико не без проблем преодолел Севилью и вышел в полуфинал Кубка Испании
Вчера, 23:44
Европа23:44
Борнмут Забарного легко обыграл Суонси Кухаревича в Кубке Англии
Европа23:26
Хавбек Динамо прокомментировал интерес Жироны
Европа23:22
Звездная поддержка: Надаль лично поздравил Мальорку с победой над Жироной в Кубке Испании
Европа22:59
Игрок основы Барселоны может пропустить всю оставшуюся часть сезона
Украина22:40
Суперлига: Ровно обыграло Старый Луцк, победы Киев-Баскета и Черкасских Мавп
Европа22:30
Руководство Галатасарая прокомментировало интерес Баварии к их лидеру
Украина22:28
УХЛ: Сокол одержал победу над Киев Кэпиталс
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK