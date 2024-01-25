Звездная поддержка: Надаль лично поздравил Мальорку с победой над Жироной в Кубке Испании
Мальорка в домашнем матче 1/4 финала Кубка Испании обыграла накануне Жирону (3:2) и вышла в полуфинал турнира.
Хозяева поля уже к 35-й минуте поединка вели с преимуществом в три мяча, после во втором тайме в меньшинстве пропустили дважды, но все же удержали победный результат.
Читай также: Мальорка сенсационно в меньшинстве удержала победу против Жироны
В этом матче Мальорка также получила звездную поддержку в лице легендарного теннисиста Рафаэля Надаля. Уроженец Майорки, являющийся болельщиком мадридского Реала, в этот раз решил поддержать команду своего родного острова и присутствовал на стадионе во время игры.
🎾 Don @RafaelNadal Parera, presente en el palco de Son Moix en este partidazo de Copa del Rey.— RFEF (@rfef) January 24, 2024
🆚 @RCD_Mallorca | 3-0 | @GironaFC | 41’
📺 @MovistarPlus
ℹ️ Minuto a Minuto: https://t.co/CAQw8fCr6Y#LaCopaMola🏆 | #CopaDelRey pic.twitter.com/UKlkV9LpTQ
После поединка Надаль, который в свое время также владел частью акций Мальорки, лично поздравил "островитян" с успехом.
Ранее тренер Жироны назвал причину вылета из Кубка Испании от Мальорки.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!