Звездная поддержка: Надаль лично поздравил Мальорку с победой над Жироной в Кубке Испании

Мальорка в домашнем матче 1/4 финала Кубка Испании обыграла накануне Жирону (3:2) и вышла в полуфинал турнира.

Хозяева поля уже к 35-й минуте поединка вели с преимуществом в три мяча, после во втором тайме в меньшинстве пропустили дважды, но все же удержали победный результат.

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В этом матче Мальорка также получила звездную поддержку в лице легендарного теннисиста Рафаэля Надаля. Уроженец Майорки, являющийся болельщиком мадридского Реала, в этот раз решил поддержать команду своего родного острова и присутствовал на стадионе во время игры.

После поединка Надаль, который в свое время также владел частью акций Мальорки, лично поздравил "островитян" с успехом.

Ранее тренер Жироны назвал причину вылета из Кубка Испании от Мальорки.

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