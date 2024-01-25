"Старались доставить мяч к Довбику": тренер Жироны назвал причину вылета с Кубка Испании

Каталонский клуб не смог пройти дальше, чтобы выиграть трофей.

Главный тренер Жироны Мичел Санчес подвел итоги вылета команды с 1/4 финала Кубка Испании.

По словам наставника, было очень болезнено уходить с поля в качестве проигравших.

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"Игра показала, что мы – команда, которая может проигрывать. Таких клубов сейчас мало, мы не проигрывали четыре месяца.

Но в отличие от поражения Реалу этот проигрыш более болезненный, потому что мы не сможем продолжить выступление в турнире. Мы должны теперь хорошо отыграть в Ла Лиге, поскольку это наш последний шанс попасть в еврокубки.

В игре с Мальоркой у нас отсутствовал баланс, мы пытались доставить мяч к Довбику – не удалось. Трудности всегда есть, игра была непростой, жаль, что не удалось достичь положительного результата. Против Сельты мы постараемся сыграть как можно лучше, чтобы победить", – приводит слова Мичела L`Esportiu.

Напомним, Мальорка переиграла Жирону (3:2). Довбик появился на поле во втором тайме и сделал голевую передачу.

Ранее Хави оценил вылет Барселоны с Кубка Испании, пожаловавшись на жеребьевку.

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