Довбик – это что-то просто безумное: писавшие о выступлении украинцев из Жироны фанаты и Мудрик

Накануне испанская Жирона в чемпионате Испании встретилась с Севильей и выиграла со счетом 5:1.

Артем Довбик отметился хет-триком, тогда как Виктор Цыганков "добил" соперника своим забитым мячом. Конечно, болельщики не могли пройти мимо такого выступления украинских игроков.

"Довбик – это что-то просто безумное, я хочу его в Юнайтед". Это наверняка о Манчестере :)

"Третий лучший форвард мира прямо сейчас". А кто первые два?

3rd best Striker in the world right now

Паренек по имени Михаил Мудрик также отметил игру Довбика сообщением со словами "Мой мальчик!"

Не смог пройти мимо выступления Артема и главный инсайдер мирового футбола Фабрицио Романо: "Летом Жирона приобрела этого парня за 7 млн евро!".

Artem Dovbyk has now 14 goals and 6 assists in La Liga this season…



…hat-trick today, 7 goals and 1 assist in the last 6 games.



Signed by Girona for fee in excess of €7m in the summer. pic.twitter.com/h2kGJWTyHV