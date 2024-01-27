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Роналду: Мы достигнем того момента, когда люди в Саудовской Аравии будут гордиться чемпионатом

Португалец верит в светлое будущее лиги.
Сегодня, 15:21
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду оценил перспективы саудовской лиги.

"Есть много факторов, которые позволяют лиге прогрессировать. Как я уже и говорил, им есть что улучшать. Но я думаю, что когда влиятельные люди помогут немного изменить культуру футбола и избавиться от вредных привычек, мы достигнем того момента, когда люди в Саудовской Аравии будут гордиться".

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"Инвестиции огромные. Так почему бы не поверить в это? В Саудовской Аравии и даже в Дубае все меняется, поэтому они заслуживают возможности", - приводит слова Роналду издание Sportbible.

Напомним, в текущем сезоне на счету 38-летнего португальца 20 голов и 9 ассистов в 18-ти матчах чемпионата Саудовской Аравии.

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