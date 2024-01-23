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Разозленные фанаты: китайские болельщики ворвались в гостинницу Ан-Насра из-за Роналду

Португалец получил травму и в итоге тур был отменен.
Сегодня, 22:15
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Саудовский Ан-Наср отметил тур по Китаю из-за травмы Криштиану Роналду. Португальский футболист принес публичные извинения.

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"Как вы знаете, в футболе некоторые вещи невозможно контролировать. Я играю в футбол 22 года и являюсь футболистом, у которого не так много травм. Мне очень грустно, потому что я и Ан-Наср собрались в Китай, чтобы насладиться туром. Я приезжаю в Китай с 2003/2004 года, поэтому чувствую себя здесь как дома — это мой второй дом. Чувствую, что здесь я всегда особенный. Мне грустно. Я знаю, что вам тоже грустно, особенно тем, кто любит меня, но мы должны смотреть на это с хорошей стороны.

Матч не отменен, мы хотим вернуться сюда и сыграть его. К сожалению, у меня есть некоторые проблемы, но это часть футбола и моей жизни. Я здесь, я с болельщиками, я с китайским народом, и мы будем продолжать играть здесь. Мы видим людей, которые с нами. Нам грустно, потому что мы знали, что это может произойти. Мы вернемся, чтобы сделать китайский народ счастливым, это моя цель. Я хочу играть для вас. Не грустите, потому что мне грустно, и я надеюсь, что вы понимаете, в каких обстоятельствах мы находимся", - приводит слова Роналду Goal.

Китайским болельщикам не понравилось решение саудовского клуба. В итоге они ворвались в гостинницу клуба.

Отметим, что в рамках тура Ан-Наср должен был сыграть против Шанхай Шеньхуа и Чжэцзян Гринтаун.

Ранее сообщалось, что Роналду вручили особенный торт в честь побед на Globe Soccer Awards.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду

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